Газета “Айастани Анрапетутюн”: Видения и пророчества в Армении

“Отдали ли мы народу все золото нашего духовного пути, и работаем ли в этом направлении? А оно у нас есть, оно просто рассыпано в наших древних рукописях. В данном случае речь о видениях и пророчествах наших святых, наших духовных отцов. Наша задача - собрать, обобщить и предоставить их людям. Кстати, все народы делает это, чтобы они были восприняты в истории и в духовном свете. Наконец, это произошло и у нас, это важное и святое дело возложил на себя Ашот Унанян. Он работал в библиотеках, в Матенадаране, изучал книги и рукописи, выбрал из них видения и пророчества и опубликовал в виде отдельного тома.

По словам Ашота Унаняна, особенно в видениях, появляющихся в последнее время, констатируется, что в ближайшие десятилетия наш народ ожидает большой подъем. И продолжает: “Есть люди, которые не верят, что мы вернем нашу потерянную родину, а я уверен, что так и будет”.

... И Святой Дух продолжает говорить с армянами. И видения со временем сплетаются друг с другом и подтверждают, что наши лучшие времена еще впереди”.

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