Газета “Айастани Анрапетутюн”: Нераскрытый потенциал армяно-китайских отношений

“Принятый в Китае “Гражданский кодекс” претендует стать путеводителем для всех людей, живущих в стране, начиная с их рождения и кончая смертью. В нем говорится говорится об укреплении прав человека. Речь идет о равенстве в семейной жизни, сохранении имущества частных лиц, защите данных жителей, об усилении борьбы с сексуальными домогательствами, о привлечении большего внимания к экологическим проблемам и т. д.

Руководитель Фонда “Совет политических и стратегических исследований “Китай-Евразия” ”, член Британской ассоциации китаеведения, кандидат политических наук Мгер Саакян в беседе с корреспондентом “Айастани Анрапетутюн” отметил, что этот год очень важен для Китая. Важен, так как, одной из далеко идущих целей страны является обеспечение благополучной жизни общества и преодоление бедности до 100-летия создания Коммунистической партии Китая - до 2021 года. Начало года было трудным для китайской экономики, поскольку вследствие коронавируса Китай в течение нескольких месяцев был парализован”, - сказал он.

Обратившись к армяно-китайским отношениям, Мгер Саакян отметил, что их можно развивать как в сфере военной промышленности, так и в других. “Китай сегодня - та страна, которая пытается начать максимально широкое сотрудничество с другими странами, этим нужно пользоваться. Необходимо попытаться использовать и возможности, предоставленные ЕАЭС, поскольку есть четкая договоренность о присоединении ЕАЭС к инициативе “Один пояс, один путь” ”.

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