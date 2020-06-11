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Президент Арцаха провел совещание, посвященное ужесточению мер по борьбе с коронавирусом 

Президент Арцаха провел совещание, посвященное ужесточению мер по борьбе с коронавирусом 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 июня провел расширенное рабочее совещание, посвященное ужесточению мер по борьбе с коронавирусом нового типа. 

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в совещании приняли участие госминистр, комендант республики Григорий Мартиросян, исполняющий обязанности министра здравоохранения Араик Багирян, депутаты парламента, мэр Степанакерта Давид Саркисян, руководители райадминистраций, другие должностные лица. 

С докладом по текущей ситуации выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения. По словам А.Багиряна, в последние дни в республике наблюдается рост интенсивности распространения пандемии. 

С докладами выступили также комендант Григорий Мартиросян, депутаты парламента, руководители компетентных органов. 

Глава государства поручил ужесточить существующий комплекс мер, потребовав последовательности в осуществлении принятых решений. Президент поручил также создать специализированную группу с вовлечением ответственных работников сферы здравоохранения, которая будет непосредственно заниматься работами по борьбе с пандемией. 


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