Президент Арцаха провел совещание, посвященное ужесточению мер по борьбе с коронавирусом 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 июня провел расширенное рабочее совещание, посвященное ужесточению мер по борьбе с коронавирусом нового типа.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в совещании приняли участие госминистр, комендант республики Григорий Мартиросян, исполняющий обязанности министра здравоохранения Араик Багирян, депутаты парламента, мэр Степанакерта Давид Саркисян, руководители райадминистраций, другие должностные лица.

С докладом по текущей ситуации выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения. По словам А.Багиряна, в последние дни в республике наблюдается рост интенсивности распространения пандемии.

С докладами выступили также комендант Григорий Мартиросян, депутаты парламента, руководители компетентных органов.

Глава государства поручил ужесточить существующий комплекс мер, потребовав последовательности в осуществлении принятых решений. Президент поручил также создать специализированную группу с вовлечением ответственных работников сферы здравоохранения, которая будет непосредственно заниматься работами по борьбе с пандемией.