Предстоящие на 12 июня мероприятия
20:55, Июнь 11, 2020
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- 21:32 Президент Арцаха провел совещание, посвященное ужесточению мер по борьбе с коронавирусом
- 21:23 Обсуждены возможности создания более благоприятных для бизнеса условий по линии налога на прибыль
- 20:55 Предстоящие на 12 июня мероприятия
- 20:33 Президент Республики Арцах провел посвященное проблеме питьевой воды рабочее совещание
- 20:18 Экс-спикер НС Арцаха стал советником председателя НС Армении
- 20:05 Спикер НС Армении поздравил Мохаммад-Багера Галибафа с избранием на пост председателя Меджлиса Ирана
- 20:00 Президент Республики Арцах провел посвященное сбору урожая рабочее совещание
- 19:53 В борьбе с коронавирусом у правительства Армении ровно столько проблем, сколько у всего мира:премьер
- 19:31 Правительство собирается обратиться за помощью прежде всего к гражданам Армении: премьер
- 19:07 Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько США, Франция или Германия:Пашинян
- 18:53 Есть силы, жизнь которых в условиях эпидемии стала более просвещенной и процветающей: Пашинян
- 18:42 Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину
- 18:20 Правительство на внеочередном заседании обсудит вопрос о продлении режима ЧП
- 18:15 Министры здравоохранения Армении и Грузии договорились создать платформу для обмена опытом
- 18:00 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-06-20
- 17:59 Азиатские индексы снизились - 11-06-20
- 17:39 Вице-премьер считает ЕАЭС лучшей платформой для договоренностей по тарифу на газ
- 17:38 COVID-19. Количество инфицированных в США превысило 2 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 17:21 Зограб Мнацаканян принимает участие вминистерской встрече стран Восточного партнерства
- 17:19 Находящиеся в Армении граждане России смогут участвовать в конституционном референдуме РФ
- 17:10 Состоялся телефонный разговор президента Арцаха с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым
- 17:06 В ходе эпидемии около 1000 граждан РФ вернулись на родину: посол
- 17:03 Должностные лица должны осознать, что они служат народу и родине: президент Арцаха
- 16:46 Посол представил совместную борьбу Армении и РФ против COVID-19
- 16:39 В рамках ЕАЭС есть необходимость решения проблемы отсутствия общих границ с Арменией
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