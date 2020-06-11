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Президент Республики Арцах провел посвященное проблеме питьевой воды рабочее совещание

Президент Республики Арцах провел посвященное проблеме питьевой воды рабочее совещание

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 июня  провел рабочее совещание, посвященное проблеме питьевой воды в республике. 

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в совещании приняли участие министр регионального управления и развития Жирайр Мирзоян, директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян, мэр Степанакерта Давид Саркисян, руководители райадминистраций. 

Араик Арутюнян обратил внимание присутствующих на беспокойство специалистов о том, что в этом году в республике количество осадков было ниже нормы, в результате чего во многих населенных пунктах вырос риск возникновения проблемы питьевой воды в жаркие летние месяцы. В ходе совещания были обсуждены альтернативные возможности обеспечения населения питьевой водой.

Президент республики поручил правительству представить расходы по предстоящим работам в этом направлении. 

В ходе совещания были обсуждены также программы работ по покрытию плитами межреспубликанских дорог, жилищного строительства для разных социальных групп, капитального строительства и другие. 


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