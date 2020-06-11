Президент Республики Арцах провел посвященное проблеме питьевой воды рабочее совещание

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 июня провел рабочее совещание, посвященное проблеме питьевой воды в республике.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в совещании приняли участие министр регионального управления и развития Жирайр Мирзоян, директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян, мэр Степанакерта Давид Саркисян, руководители райадминистраций.

Араик Арутюнян обратил внимание присутствующих на беспокойство специалистов о том, что в этом году в республике количество осадков было ниже нормы, в результате чего во многих населенных пунктах вырос риск возникновения проблемы питьевой воды в жаркие летние месяцы. В ходе совещания были обсуждены альтернативные возможности обеспечения населения питьевой водой.

Президент республики поручил правительству представить расходы по предстоящим работам в этом направлении.

В ходе совещания были обсуждены также программы работ по покрытию плитами межреспубликанских дорог, жилищного строительства для разных социальных групп, капитального строительства и другие.