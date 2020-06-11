Экс-спикер НС Арцаха стал советником председателя НС Армении

Бывший спикер Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян занял пост советника спикера Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал помощник спикера НС Армении Ваан Костанян.

«Ашот Гулан начинает работу в аппарате Национального Собрания Республики Армения и будет выполнять функции советника председателя НС в процессе формирования совместной повестки дня законодательных органов двух армянских государств», - отметил Костанян.