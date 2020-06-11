Спикер НС Армении поздравил Мохаммад-Багера Галибафа с избранием на пост председателя Меджлиса Ирана

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил поздравительное послание председателю Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммад-Багеру Галибафу. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата НС Армении, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени Национального Собрания Республики Армения и себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий и ответственный пост председателя Меджлиса Исламской Республики Иран и желаю успехов в Вашей миссии.

Внеся большой вклад в оборону, безопасность ИРИ, а также в управление Тегераном Вы, несомненно, добьетесь очевидных достижений и как глава законодательной власти.

Армения придает большую важность существующим между нашими странами вековым дружественным связям и теплым отношениям. Сегодня общая повестка отношений наших стран включает широкий круг контактов – от культурных и межконфессиональных связей до экономического взаимосотрудничества.

Уверен, за время Вашего пребывания в должности межпарламентское взаимодействие между Арменией и Ираном продвинется вперед и придаст новый импульс существующему между нашими странами сотрудничеству – в интересах наших государств и на благо армянского и иранского дружественных народов.

Примите, Ваше Превосходительство, мои заверения в глубоком уважении».