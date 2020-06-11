Президент Республики Арцах провел посвященное сбору урожая рабочее совещание

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 июня провел рабочее совещание, посвященное сбору урожая.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в совещании приняли участие министры сельского хозяйства, регионального управления и развития, директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, директор Фонда поддержки села и сельского хозяйства, руководители райадминистраций.

С докладом выступил министр сельского хозяйства Ашот Бахшиян. Он, в частности, отметил, что в 2020 году было возделано около 88 тысяч гектаров земель. На возделанных 70000 гектарах земель были посеяны озимые зерновые, а на 17000 гектарах – разные яровые культуры. «На данный момент произведен сев на 7090 га территорий со средней урожайностью 16,8 центнеров с одного гектара. На полях нет недостатка в зерноуборочных комбайнах и машинах. Цена килограмма ячменя, установленная Фондом поддержки села и сельского хозяйства, составляет 100 драм, в случае имеющихся обязательств - 105 драм, что по сравнению с прошлым годом больше на 5 драм»,- сказал А.Бахшиян.

Согласно докладу директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна, на полях размещены пожарные пункты, которые осуществляют круглосуточное дежурство. Все дежурные группы, по словам Саркисяна, обеспечены необходимыми техническими средствами и в случае возможных пожаров готовы быстро и оперативно отреагировать.

Президент дал положительную оценку стартовому этапу работ по организации сбора урожая и дал ряд поручений по их дальнейшей реализации. Араик Арутюнян отметил также, что с учетом опасности распространения коронавируса нового типа необходимо за короткий срок создать все условия, чтобы лица, вовлеченные в работы по уборке урожая, строго следовали установленным правилам.