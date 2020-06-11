В борьбе с коронавирусом у правительства Армении ровно столько проблем, сколько у всего мира:премьер

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном и врачом кардиореанимационной бригады Службы скорой помощи Тиграном Геворгяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян сначала отметил, что 12 июня на внеочередном заседании правительство обсудит вопрос о продлении срока режима чрезвычайного положения в стране, а затем обсуждение продолжится на специальном заседании Национального Собрания.

Премьер-министр отметил, что зарегистрированных в Армении 10 июня 566 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией являются отражением того, как соблюдались противоэпидемические правила 7-14 дней назад. “Т.е. мы убеждены, что соблюдение установленных нами правил приведет к обнулению новых случаев заражения. Уровень сегодняшнего соблюдения нами правил даст результаты через 7–14 дней, потому что именно столько длится инкубационный период заболевания. 7-14 дней назад мы должным образом не соблюдали противоэпидемические правила”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в ходе обсуждения чрезвычайного положения в Национальном Собрании будут затронуты сделанные за этот период и дальнейшие шаги.

По словам министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, в условиях сложившейся в результате коронавируса ситуации большой проблемой по-прежнему остаются собрания: празднование дней рождения, свадьбы, похороны и траурные церемонии.

“Большая часть общества относится к этой проблеме с эмоциональной точки зрения. В последнее время органам местного самоуправления были даны поручения, чтобы они являлись ответственными за то, чтобы не допускать в своих общинах проведений подобных церемоний с нарушением установленных комендантом правил. Но, к сожалению, это довольно сложная задача, потому что часто, когда люди теряют родственников, бывает трудно объяснить важность проблемы. Призываю прислушаться к призывам глав общин, губернаторов, сотрудников полиции. Это не чей-то каприз”, - сказал министр.

Отвечая на вопрос, премьер-министр подчеркнул, что Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько проиграл весь мир, например, США, Франция, Бельгия, Великобритания, Россия, Швеция, Германия и многие другие развитые и сверхразвитые страны.

“Если правительство Армении проиграла в борьбе с коронавирусом, то человечество и цивилизация в целом проиграли в борьбе с коронавирусом. Да, у правительства Армении есть проблемы в борьбе с коронавирусом, точно так же, как и у упомянутых мною многих стран мира, ровно столько проблем, сколько и у всего человечества”, - сказал Никол Пашинян.