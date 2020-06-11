Правительство собирается обратиться за помощью прежде всего к гражданам Армении: премьер

Правительство Армении собирается обратиться за помощью прежде всего к гражданам Армении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом на брифинге после заседания комендатуры, коснувшись вопроса о том, собирается ли правительство Армении обратиться к международному сообществу за помощью в борьбе с коронавирусом.

«Наш месседж таков: помогите нам, чтобы мы помогли вам, и давайте поможем друг другу преодолеть эту проблему. Наш анализ показывает, что если цифры останутся на таком уровне, то наша система здравоохранения уже готова нести это бремя. Но с другой стороны, есть дружественные страны, которые хотят помочь Армении, выражают готовность поддержать Армению, и здесь для нас очень важно не отвергать эти дружеские жесты.

Мы думаем, что да, друзья познаются в беде, и страны, которые дружелюбно относятся к нам, мы примем поддержку этих стран. Этот жест будет прежде всего дружеским, политическим, а потом только здравоохранительным. Мы благодарим всех, кто нам помогает, и, конечно, мы готовы помочь всем нашим друзьям в трудную минуту» - сказал премьер-министр, подчеркнув, что правительство Армении развертывает новые койки в больницах, и в этом смысле проблема в настоящее время решается.