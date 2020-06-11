Обсужден отчет о деятельности министерства образования, науки, культуры и спорта за 2019 год

Под председательством Никола Пашиняна продолжаются слушания отчетов деятельности органов государственного управления Республики Армения за 2019 год. Сегодня был представлен отчет о деятельности министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. В обсуждении приняли участие представители Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян доложил об осуществленных в 2019 году и в первые 4 месяца 2020 года мероприятиях: основано 18 дошкольных учреждений, 425 детей в возрасте от 5 до 6 лет включены в дошкольное образование. В этом году будет построено еще 21 дошкольное учреждение. Впервые в Ереване прием 13 тыс детей в первый класс был осуществлен с помощью электронной системы, что позволило сократить количество школ с переполненными/недополненными 1-ми классами на 50%. Принят новый закон о дошкольном образовании, благодаря чему ожидаются значительные изменения в этой области. Впервые за 10 лет заработная плата учителей увеличилась на 10 процентов. С 1 января 2020 года уезжающие из одного населенного пункта в другой для работы и учебы 3000 учителей и 1000 учеников из областей получают в 3,5 раза больше компенсации. Для программы в 2020 году предусмотрено 276 млн драмов, будут включены все области. Из-за эпидемии Covid-19 сфера образования с 16 марта перешла на дистанционное обучение, участие составило 80%. В сентябре 2019 года все 117 школ Арагацотнской области перешли на национальную программу “Устойчивого школьного питания”. Обеспечено включение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные школы.

По словам министра, одной из лучших программ, реализованных в 2019 году, является оснащение всех старших школ Еревана и областей Армении современным оборудованием и лабораториями для естественно-научных дисциплин, которыми смогут воспользоваться около 30 тыс учеников старших школ. Введены в эксплуатацию 5 капитально отремонтированных старших школ в областях и Ереване, в рамках второго этапа начался ремонт 8 старших школ. Впервые из государственного бюджета были выделены средства на улучшения потенциала реагирования на бедствия шести школ. В начальных классах всех школ введен компонент бизнес-обучения, переподготовку прошли 2498 учителей, а в 10 школах созданы клубы профессиональной ориентации. Начаты работы по пересмотру, изменению и разработке государственных стандартов общего образования, предметных программ и стандартов.

Осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительные работы для 14 областных училищ, некоторые из них уже финансируются. С сентября 2019 года в колледжах Еревана и областей введены 4 новые специализации, вакантных мест нет, с сентября этого года будет введена еще 1 специализация. Плата за обучение 2230 студентов из социально необеспеченных семей и 917 студентов из приграничных или высокогорных населенных пунктов была возмещена в размере 50-100%, сумма составила 654 млн драмов, из которых 525 млн драмов - для студентов из социально необеспеченных семей.

В Ереване началось создание комплекса инженерных и прикладных наук ЕС-Тумо, которое планируется завершить в 2023 году. Гарантировано финансирование 30 научных тем в области арменоведения, приобретен новый спектрометр ядерного магнитного резонанса стоимостью 327 млн драмов, которым пользуются более 18 научно-технических организаций Республики Армения.

В рамках культурных программ министр выделил мероприятия, посвященные 150-летию Комитаса и 150-летию Туманяна, которые прошли на высоком уровне как в Армении, так и на международной арене. Было поддержано 12 инклюзивных программ в области культурного образования, в основном в областях Армении. Создана театральная труппа Норкского дома-интерната “Тармани”. Разработан новый порядок предоставления бесплатных билетов пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, что позволит бенефициарам с 2020 года бесплатно пользоваться культурными услугами. По словам Арутюняна, образовательные и культурные проекты “Класс+Классика” и “Класс А” являются одними из самых успешных. Количество посетителей подведомственных министерству музеев составило 1 млн 230 тыс человек, что на 18% больше, чем в 2018 году. Эффективно реализован инновационный проект “Твое искусство в школе”. Заявка Армении “Искусство армянского письма и его культурных проявлений” включена в представительский Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По части зарегистрированных в области спорта результатов министр отметил, что впервые 10 лучших спортсменов года были удостоены единоразовой премии в размере 5 млн драмов, награждение денежными премиями будет носить продолжительный характер. Увеличился размер почетных выплат спортсменов. 56 спортивных учреждений получили 99 наименований профессионального многоцелевого спортивного инвентаря на сумму 200 млн драмов. Были смягчены условия государственной целевой программы “Доступное жилье молодым семьям”, в рамках которой увеличилось количество заемщиков, увеличился объем кредитования.

Коснувшись работ министерства в рамках Программы мероприятий деятельности правительства Республики Армения на 2019-2023 годы, Араик Арутюнян отметил, что из-за структурных процессов и разработки стратегий некоторые мероприятия были реализованы частично. Они связаны с законодательными изменениями в сфере деятельности министерства, гармонизацией действующих регулирований, быстрой реализацией запланированных реформ и т.д.

В ответ на вопросы премьер-министра, министр представил разъяснения по проводимым в этом контексте работам, а также доложил о процессе разработки отраслевых стратегий министерства и о выполнении поручений премьер-министра.

Никол Пашинян подчеркнул важность эффективного выполнения поставленных перед министерством задач и реализации запланированных реформ, в то же время отметил важность последовательности и поэтапности их реализации. Глава правительства коснулся, в частности, реформы сферы образования, подчеркнув ее приоритетность. В этом контексте был обсужден вопрос критериев создания соответствующей образовательной среды и эффективной организации образовательного процесса.

По замечанию премьер-министра, вся концепция должна быть разработана на основе цепочки, которая связывает содержание образования, качество обучения и равноценную инфраструктуру. Особое значение имеет переподготовка учителей, которая должна быть направлена на профессиональное развитие и материальное поощрение. Ответственные сотрудники министерства представили премьер-министру Пашиняну осуществленную в этом направлении работу.

Были также обсуждены реформы и дальнейшие шаги в сферах высшего образования, науки и профессионального образования. Вице-премьер Тигран Авинян также представил инициативы, реализованные в этих направлениях в рамках программы “Работай, Армения”. Состоялся заинтересованный обмен мнениями, был представлен ряд замечаний.

Премьер-министр подчеркнул необходимость гармонизации концепций этих сфер со стратегиями различных ведомств и поручил работать вместе. Была достигнута договоренность об организации в ближайшем будущем обсуждения концептуальных подходов к развитию образовательных систем с участием заинтересованных сторон.