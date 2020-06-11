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Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько США, Франция или Германия:Пашинян

Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько США, Франция или Германия:Пашинян

Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько проиграл весь мир, например, США, Франция, Бельгия, Великобритания, Россия, Швеция, Германия и многие другие развитые и сверхразвитые страны. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

«Если правительство Армении проиграла борьбу с коронавирусом, то человечество и цивилизация в целом проиграли борьбу с коронавирусом. Да, у правительства Армении есть проблемы в борьбе с коронавирусом, так же, как и у упомянутых мною многих стран мира, ровно столько проблем, сколько и у всего человечества», - сказал Никол Пашинян.


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