Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько США, Франция или Германия:Пашинян

Армения проиграла в борьбе с коронавирусом настолько же, насколько проиграл весь мир, например, США, Франция, Бельгия, Великобритания, Россия, Швеция, Германия и многие другие развитые и сверхразвитые страны. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

«Если правительство Армении проиграла борьбу с коронавирусом, то человечество и цивилизация в целом проиграли борьбу с коронавирусом. Да, у правительства Армении есть проблемы в борьбе с коронавирусом, так же, как и у упомянутых мною многих стран мира, ровно столько проблем, сколько и у всего человечества», - сказал Никол Пашинян.