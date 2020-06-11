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Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю национального праздника Российской Федерации – Дня России направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои горячие поздравления по случаю национального праздника Российской Федерации - Дня России. Эта знаменательная дата стала поворотной вехой в истории страны, она прочно связана с глубинными преобразованиями, нацеленными на рост благосостояния граждан России.

С удовлетворением констатируем, что стратегическое партнерство, союзнические отношения Армении и России, основанные на многовековых братских узах народов наших стран, неуклонно крепнут и охватывают весь спектр нашего сотрудничества в политической, экономической, военной и гуманитарной областях. Фундаментом этого стратегического сотрудничества является и впредь всегда должен быть высокий уровень доверия между нашими странами и народами.

Важное значение сегодня обретает углубление наших связей в региональных экономических проектах, в особенности, в области высоких технологий, искусственного интеллекта и инноваций, продовольственной безопасности, а также расширение культурных, гуманитарных и образовательных программ.

Желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России - мира, счастья и благополучия.

Искренне убежден, что Россия успешно преодолеет трудности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, и уверенно продолжит свое поступательное движение по пути развития и прогресса”.
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