Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю национального праздника Российской Федерации – Дня России направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои горячие поздравления по случаю национального праздника Российской Федерации - Дня России. Эта знаменательная дата стала поворотной вехой в истории страны, она прочно связана с глубинными преобразованиями, нацеленными на рост благосостояния граждан России.

С удовлетворением констатируем, что стратегическое партнерство, союзнические отношения Армении и России, основанные на многовековых братских узах народов наших стран, неуклонно крепнут и охватывают весь спектр нашего сотрудничества в политической, экономической, военной и гуманитарной областях. Фундаментом этого стратегического сотрудничества является и впредь всегда должен быть высокий уровень доверия между нашими странами и народами.

Важное значение сегодня обретает углубление наших связей в региональных экономических проектах, в особенности, в области высоких технологий, искусственного интеллекта и инноваций, продовольственной безопасности, а также расширение культурных, гуманитарных и образовательных программ.

Желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России - мира, счастья и благополучия.

”.