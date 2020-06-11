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Правительство на внеочередном заседании обсудит вопрос о продлении режима ЧП

Правительство на внеочередном заседании обсудит вопрос о продлении режима ЧП

Правительство Армении 12 июня на внеочередном заседании обсудит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

Премьер-министр сообщил, что вопрос о продлении чрезвычайного положения еще на месяц будет обсуждаться в связи с ситуацией, обусловленной коронавирусом.

Чрезвычайное положение объявлено в Армении с марта, и с тех пор оно продлевалось несколько раз.


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