Правительство на внеочередном заседании обсудит вопрос о продлении режима ЧП

Правительство Армении 12 июня на внеочередном заседании обсудит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

Премьер-министр сообщил, что вопрос о продлении чрезвычайного положения еще на месяц будет обсуждаться в связи с ситуацией, обусловленной коронавирусом.

Чрезвычайное положение объявлено в Армении с марта, и с тех пор оно продлевалось несколько раз.