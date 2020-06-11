Министры здравоохранения Армении и Грузии договорились создать платформу для обмена опытом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 11 июня провел телефонный разговор с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе. Как передает Арменпресс, об этом посольство Армении в Грузии сообщило в посте на своей странице в Facebook.

Были обсуждены вопросы, связанные с терапевтическими и противоэпидемическими мероприятиями. Руководители сферы здравоохранения представили эпидемическую ситуацию в Армении и Грузии, обменялись мнениями о мерах, принятых для решения этой проблемы на национальном уровне, а также обсудили возможности взаимопомощи.

Подчеркнув важность двусторонних обсуждений, коллеги договорились создать постоянную платформу для обмена опытом. В связи с этим была достигнута договоренность о проведении первой такой дискуссии в форме видеоконференции с участием министров здравоохранения двух стран.

Министр здравоохранения Армении высоко оценил тесное сотрудничество между народами Армении и Грузии, основанное на многовековой дружбе и взаимном уважении.

Достигнута договоренность об организации двусторонних стратегических обсуждений по противоэпидемическим мерам, особенно для того, чтобы быть готовыми к возможному распространению эпидемии осенью.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства, что Грузия и грузинские врачи помогут Армении преодолеть кризис, обусловленный коронавирусом.

Он отметил, что ни одна страна не может в одиночку преодолеть кризис, обусловленный коронавирусом.

По его словам, Грузия обсуждает вопрос помощи соседней Армении, и соответствующая задача была поставлена перед Министерством здравоохранения.

“Мы должны оказывать взаимную поддержку. Как Вы знаете, в наших соседних странах за последнее время ситуация довольно обострилась. Лично я ежедневно общаюсь с премьер-министром Армении, общаются и министры здравоохранения, экономики и иностранных дел. Мы уже идентифицировали, какая помощь нужна нашим соседям. Взаимная поддержка очень важна. Министерство здравоохранения уже получило задание организовать ту помощь, которую Грузия может оказать соседней Армении. По всей вероятности, в первую очередь это будет помощь медицинским персоналом”, - заявил Гахария.