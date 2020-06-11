Азиатские индексы снизились - 11-06-20

ТОКИО, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.82% и составил 22472.91 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.20% и составил 1588.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.78% и составил 2920.90 пункта, а HANG SENG снизился на 2.27% и составил 24480.15 пункта.