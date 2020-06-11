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Азиатские индексы снизились - 11-06-20

Азиатские индексы снизились - 11-06-20

ТОКИО, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.82% и составил 22472.91 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.20% и составил 1588.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.78% и составил 2920.90 пункта, а HANG SENG снизился на 2.27% и составил 24480.15 пункта.


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