Вице-премьер считает ЕАЭС лучшей платформой для договоренностей по тарифу на газ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян уверяет, что работы по тарифу на газ на платформе ЕАЭС в 2019 году не были безрезультатными: есть некоторые предварительные результаты․ Он убежден, что ЕАЭС является лучшей платформой для согласования цены на газ. Как сообщает Арменпресс, он сказал об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении.

Григорян отметил, что после последнего заседания ЕАЭС были высказаны мнения, что Россия отвергла, не согласилась с предложением Беларуси и Армении о цене на газ. «Да, было предложение, инициатива была наша, и в проекте стратегии соответствующий пункт был изложен таким образом, что тарифы на транзит и поставки на территории ЕАЭС должны быть одинаковыми для всех пяти стран, однако предложение было отклонено. Однако на самом деле российская сторона не отвергла принцип, а отвергла концепцию пяти стран, заявив, что для четырех они согласны прямо сейчас, тарифы будут одинаковыми, но не для пяти стран», - сказал вице-премьер.

Григорян представил подробности, чтобы не было никаких предположений о том, что работа была проделана в 2019 году, а затем в конце года оказалось, что ее просто не приняли, и на этом все и закончилось.

«Работа 2019 года по этому вопросу имеет некоторые предварительные результаты, которые, я думаю, будут обобщены и получат определенный облик. И мы не считаем, что переговоры по этому вопросу не были эффективными на платформе ЕАЭС. Я все еще убежден, что лучшей платформой для соглашения о цене на газ является ЕАЭС, потому что это лучшая возможность получить наиболее институциональное и правовое соглашение. Обсуждать цену газа на границе каждый год в рамках двусторонних соглашений довольно сложно», - сказал вице-премьер.

Ранее на заседании Высшего Евразийского совета в режиме видеоконференции премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул вопрос о необходимости создания общего газового рынка в ЕАЭС.