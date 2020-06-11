COVID-19. Количество инфицированных в США превысило 2 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 487 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 419 тыс. Излечились 3 млн 800 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 066 тыс 860 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 115 тыс 157. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 775 тыс 581. Число смертей составляет 39 тыс 803. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 502 тыс 436, число летальных исходов – 6 тыс 532.

Великобритания обошла Испанию, она по числу инфицированных оказалась на следующем месте - 290 тыс 143 случае заражения, умерших – 41 тыс 128. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 289 тыс 360. Число смертности в Испании составило 27 тыс 136.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 287 тыс 679. Скончались 8 тыс 115 больных. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 235 тыс 763 человек, смертность – 34 тыс 114.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 208 тыс 823, смертей – 5 тыс 903.

В Германии – более 187 тыс подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 845.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 180 тыс 156. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 584. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 173 тыс 036, скончались 4 тыс 746.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 11, став 83 тыс 057, вылечились 78 тыс 361 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 831, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 112 тыс 288 подтвержденных случая. В Катаре 75 тыс 071 подтвержденных случаев, смертность - 69. Число заразившихся в ОАЭ достигло 40 тыс 986, здесь зарегистрировано 286 случая смерти.

В Египте – 38 тыс 284 случаев, здесь скончались 1 342 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 34 тыс 432 человек, погибших – 279. Число инфицированных в Ираке – 15 тыс 414, смертность - 426. В Ливане зарегистрировано 1 402 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 31. Число заразившихся в Сирии достигло 152. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.