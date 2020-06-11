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Зограб Мнацаканян принимает участие вминистерской встрече стран Восточного партнерства 

Зограб Мнацаканян принимает участие вминистерской встрече стран Восточного партнерства 

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принимает участие и выступит с речью на министерской встрече стран Восточного партнерства в формате видеоконференции. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице МИД Армении в Facebook.


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