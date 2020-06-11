Находящиеся в Армении граждане России смогут участвовать в конституционном референдуме РФ

Находящиеся в Армении граждане России смогут участвовать в конституционном референдуме в своей стране. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, добавив, что на территории Армении будет открыто 6 избирательных участков для голосования.

«Конечно, все это будет сделано по согласованию с армянскими властями и со строгим соблюдением всех противоэпидемических правил», - сказал Копыркин.