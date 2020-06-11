В ходе эпидемии около 1000 граждан РФ вернулись на родину: посол

В течение всей эпидемии коронавируса более 980 граждан РФ вернулись на родину при посредничестве российского посольства в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.

«Работа по обеспечению возвращения российских граждан, оказавшихся в других странах в ходе пандемии, является одним из ключевых направлений работы многих государственных учреждений, в том числе министерства иностранных дел. С этой целью были мобилизованы почти все ресурсы наших учреждений», - сказал Копыркин. Обращаясь к находящимся в Армении российским гражданам, дипломат сказал, что они всегда публикуют информацию о возвращении на странице посольства в Facebook, и призвал их внимательно следить за публикациями.

«На сегодняшний день, обеспечено возвращение 981 человека из Армении в Россию. Они вернулись в рамках проделанных посольством работ», - сказал посол. Копыркин также упомянул о конструктивном подходе грузинской стороны, согласно которому гражданам России разрешается переехать на автобусе через территорию Грузии.