Должностные лица должны осознать, что они служат народу и родине: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 11 июня провел расширенное рабочее совещание, посвященное программе деятельности Президента.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе совещания глава государства отметил, что уже утверждена структура правительства и сформировано правительство. «По Конституции настало время для подготовки и опубликования в 20-дневный срок программы Президента. Поэтому поручаю всем полномочным органам разработать программу президента на основании моей предвыборной программы и меморандума, заключенного между альянсом партий "Свободная родина - Объединенный гражданский альянс" и партией "Единая Родина"»,-сказал президент Арутюнян.

Президент республики выступил также с программной речью.