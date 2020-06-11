В рамках ЕАЭС есть необходимость решения проблемы отсутствия общих границ с Арменией

В год председательства Армении в ЕАЭС в стратегии Союза удалось зафиксировать некоторые проблемы, связанные с отсутствием общей границы Армении со странами-членами ЕАЭС, которые нуждаются в решении. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года” сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В 2019 году вокруг 5-летней стратегической программы ЕАЭС была проведена довольно интенсивная работа. В ней отмечены важнейшие вопросы, включены проблемы, подлежащие решению. “Мы считаем, что регулирующие и правовые документы ЕАЭС не имеют достаточного содержания в части, касающейся стран-членов ЕАЭС, с которыми нет общих границ. То есть, мы всегда сталкивались с ситуацией, которая, кажется, регулируема, но в этой регламентации мы не чувствуем, что затрагиваются проблемы, которые касаются транзита. И с российской стороны было констатировано, что это актуальные проблемы, которые нуждаются в решении”, - сказал Григорян.

Он отметил, что бывает, когда во всех странах-членах достигается договоренность о какой-то единой политике, вдруг выясняется, что при осуществлении этой единой политики Армения имеет асимметричную ситуацию, поскольку имеет транзитный участок по части транспорта или газа, что предполагает расходы. “И к этому мы обратились с той точки зрения, что если мы принимаем решения относительно единства, то всегда должны учитывать, что, к примеру, если по вопросу газа в конце концов мы придем к вопросу определения единых тарифов, в этом решении обязательно должно быть отдельное обращение к Армении, и мы будем решать, как компенсируются наши дополнительные расходы, возникающие из-за транзита через Грузию”, - сказал он. В 2019 году это удалось превратить в фундаментальную проблему - стратегический уровень, который будет утвержден в самой высокой инстанции”, - сказал вице-премьер.

Он отметил, что принцип свободного перемещения товаров предполагает, что армянские автомобили в Ларсе должны не проходить пограничный контроль, и выразил мнение, что когда в Ларсе пересекают границу, интересы армянской стороны не бывают столь защищены. Это также зафиксировано, мы должны ввести режим коридора. Здесь идея электронного пломбирования, которая зафиксирована на самом высоком уровне”, - сказал вице-премьер и отметил, что когда будет единое электронное пломбирование, эта проблема автоматически решится.

Анна Григорян