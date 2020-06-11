Вице-премьер Армении в случае возвращения к жестким ограничениям опасается экономических последствий

По мнению вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в случае возвращения к строгим ограничениям, обусловленным распространением эпидемии коронавируса, экономические последствия могут быть необратимыми. Как передает Арменпресс, об этом Григорян сказал 11 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании, отметив, что правительство и комендатура обсуждают возможность возвращения к режиму строгих ограничений.

“Этот вопрос не закрыт, но в зависимости от того, какой период времени будет предполагать так называемый “lockdown”, убытки могут быть разными, в том числе и необратимыми. Это инструмент, который нужно применять в случае необходимости, но очень осторожно, поскольку мы должны осознавать и его последствия и эффективность”, - сказал Григорян.

По состоянию на 11:00 11 июня в Армении подтверждено 14 669 случаев коронавирусной болезни, 5 466 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 876 пациентов. Всего было проведено 75 389 тестов. Выявлено 556 новых случаев заражения, 240 пациентов выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 245 летальных исходов.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян