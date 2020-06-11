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В небе над Гаваром наблюдалось явление, похожее на торнадо: в МЧС не поступало сигналов

В небе над Гаваром наблюдалось явление, похожее на торнадо: в МЧС не поступало сигналов

В областном центре Гегаркуника, в Гаваре, 11 июня жители заметили явление, похожее на торнадо. Явление было заснято и опубликовано в интернете. Публикацией поделился и начальник метеорологической службы Центра мониторинга гидрометеорологии Гагик Суренян.

“Только что в городе Гавар было замечен торнадо, что в Армении - редкое метеорологическое явление”, - записал Суренян.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Армении Эдмон Заргарян сказал, что им не поступало никаких сигналов.

Лилит Демурян


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