В небе над Гаваром наблюдалось явление, похожее на торнадо: в МЧС не поступало сигналов

В областном центре Гегаркуника, в Гаваре, 11 июня жители заметили явление, похожее на торнадо. Явление было заснято и опубликовано в интернете. Публикацией поделился и начальник метеорологической службы Центра мониторинга гидрометеорологии Гагик Суренян.

“Только что в городе Гавар было замечен торнадо, что в Армении - редкое метеорологическое явление”, - записал Суренян.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Армении Эдмон Заргарян сказал, что им не поступало никаких сигналов.

Лилит Демурян