В небе над Гаваром наблюдалось явление, похожее на торнадо: в МЧС не поступало сигналов
16:17, 11 Июнь, 2020
В областном центре Гегаркуника, в Гаваре, 11 июня жители заметили явление, похожее на торнадо. Явление было заснято и опубликовано в интернете. Публикацией поделился и начальник метеорологической службы Центра мониторинга гидрометеорологии Гагик Суренян.
“Только что в городе Гавар было замечен торнадо, что в Армении - редкое метеорологическое явление”, - записал Суренян.
В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Армении Эдмон Заргарян сказал, что им не поступало никаких сигналов.
Лилит Демурян
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