Открытие посольства Армении в Тель-Авиве не может повлиять на армяно-иранские отношения

Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян 10 июня встретился с начальником управления Кавказа Министерства иностранных дел ИРИ Мохсеном Фагани. Как выяснил Арменпресс со страницы посольства Армении в Иране в Facebook, посол Туманян представил Мохсену Фагани сведения о состоявшемся 9 июня митинге протеста у посольства Армении в Иране.

Мохсен Фагани, отметив некоторое недовольство открытием посольства Армении в Тель-Авиве, выразил уверенность, что оно не может подорвать отношения между двумя странами.

Посол Армении напомнил, что 15 марта на встрече с начальником Главного управления Евразии МИД ИРИ Али Ахигианом были подробно представлены основные цели открытия посольства Армении в Тель-Авиве: развитие двусторонних взаимовыгодных отношений, укрепление представленности Армении в ближневосточном регионе и сохранение богатого армянского историко-культурного наследия в Иерусалиме.

В связи с наблюдением Фагани о том, что в некоторых кругах могут быть опасения по поводу усиления влияния Израиля в соседней с Ираном стране, посол Туманян отметил, что Армения никогда не включалась в какой-либо антииранский политический проект и впредь исключается подобный ход событий.

Посол Армении подчеркнул, что армяно-иранские дружественные отношения были и остаются одним из приоритетов внешней политики Армении.

Фагани выразил свое согласие на неоднократно высказанную послом Армении позицию о том, что отношения Армения-Иран не обусловлены отношениями с третьими странами.

Фагани четко подчеркнул, что армяно-иранские отношения находятся на высоком уровне. Он отметил, что иранская сторона продолжает эффективно сотрудничать с Арменией в двустороннем и многостороннем форматах и выразил надежду, что после преодоления пандемии состоятся уже обговоренные встречи на высоком уровне. Он с удовлетворением отметил, что в условиях кризиса обе страны продолжают сохранять высокий уровень сотрудничества.

Собеседники коснулись необходимости дальнейшей активизации сотрудничества в экономической (в том числе в рамках ЕАЭС), культурной, гуманитарной и других сферах, а также вопросов укрепления межпарламентских связей.

На заседании 19 сентября 2019 года правительство Армении приняло решение об открытии посольства Армении в Тель-Авиве в Израиле.