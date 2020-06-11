В общине Чамбарак в этом году засеяны 950 га посевной площади

В укрупненной общине Чамбарак Гегаркуникской области уже завершен весенний сев, в этом году засеяны 950 га посевной площади.

Как сообщил Арменпресс заместитель главы общины Чамбарак Роберт Оганян, 153 гектара засеяны под озимую пшеницу, 134 гектара под ячмень, 42 гектара под яровую пшеницу, 55 гектаров под гречиху, 3 гектара под кукурузу, 30 гектаров под горох и ряд других поседвных культур.

“В городе Чамбарак в мае было обморожено 7 гектаров посева гречихи, поэтому в этом хозяйстве были вынуждены провести повторный посев. В этом году очень разнообразен и ассортимент культур, многие из которых, кстати, сеются впервые. В случае удачных результатов в будущем году посевные площади нашей общины будут расширены”, - отметил Роберт Оганян.

Хосров Хлгатян