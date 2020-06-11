Одобрены еще 20 субвенциальных программных заявок Гегаркуникской области

Во время очередного заседания межведомственной комиссии по оценке программных заявок на получение субвенций были обсуждены и одобрены еще 20 программных заявок, представленных общинами Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, в этот список включены следующие программные заявки: “Ремонтные работы асфальтобетонного покрытия общины Цовагюх”, “Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общины Личк”, “Ремонтные работы на 6-ой улице общин Акунк”, “Благоустройство парка во дворе Дома культуры общины Акунк”, “Асфальтирование 11-ой и 12-ой улиц общины Дзорагюх”, “Асфальтирование проезжей части Ереванской улицы и строительство тротуаров общины Мартуни”, “Асфальтирование 1-ой внутриобщинной улицы общины Зовабер”, “Капитальный ремонт водопровода питьевой воды общины Зовабер” и ряд других программ.

В общинах в ближайшее время в установленном законодательством Республики Армения порядке будут объявлены тендеры по реализации этих программ.

Хосров Хлхатян