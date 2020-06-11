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Одобрены еще 20 субвенциальных программных заявок Гегаркуникской области

Одобрены еще 20 субвенциальных программных заявок Гегаркуникской области

 Во время очередного заседания межведомственной комиссии по оценке программных заявок на получение субвенций были обсуждены и одобрены еще 20 программных заявок, представленных  общинами Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, в этот список включены следующие программные заявки: “Ремонтные работы асфальтобетонного покрытия общины Цовагюх”, “Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общины Личк”, “Ремонтные работы на 6-ой улице общин Акунк”, “Благоустройство парка во дворе Дома культуры общины Акунк”, “Асфальтирование 11-ой и 12-ой улиц общины Дзорагюх”, “Асфальтирование проезжей части Ереванской улицы и строительство тротуаров общины Мартуни”, “Асфальтирование 1-ой внутриобщинной улицы общины Зовабер”, “Капитальный ремонт водопровода питьевой воды общины Зовабер” и ряд других программ.

В общинах в ближайшее время в установленном законодательством Республики Армения порядке будут объявлены тендеры по реализации этих программ.

Хосров Хлхатян


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