Вице-премьер Армении оценки деятельности правительства советует давать после эпидемии

Вице-премьер Армении Мгер Григорян оценки деятельности правительства советует давать после эпидемии. Как передает Арменпресс, об этом Григорян сказал 11 июня в беседе с журналистами в Национальном собрании Армении.

“Чтобы оценить все это, должно пройти время. Во многих развитых странах говорят что, оценки по части мероприятий при эпидемии и их результатов нужно давать через некоторое время. Пока мы не нейтрализуем это явление, не советую давать оценок, поскольку эти оценки не будут полноценными”, - сказал Григорян.

По состоянию на 11:00 11 июня в Армении подтверждено 14 669 случаев коронавирусной болезни, 5 466 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 876 пациентов. Всего было проведено 75 389 тестов. Выявлено 556 новых случаев заражения, 240 пациентов выздоровели. В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 245 летальных исходов.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Правительство Армении утвердило 19 мероприятий по нейтрализации экономических и социальных последствий коронавируса.

Норайр Шогикян