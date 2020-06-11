Число заразившихся в Иране за последние сутки увеличилось на 2 238 человек

Согласно статистическим данным на 11 июня, число инфицированных коронавирусом в Иране за предыдущий день увеличилось на 2 238 человек, составив в общей сложности - 180 156 человек. Число умерших увеличилось на 78. Всего в результате эпидемии в стране погибли 8 584 человека.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 2 728 человек.

За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 2 073. Коронавирус преодолели 142 663 пациента. Протестированы 1 млн 173 208 человек.