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Вице-премьер утвержденные правительством антикризисные мероприятия считает достаточно эффективными

Вице-премьер утвержденные правительством антикризисные мероприятия считает достаточно эффективными

Вице-премьер Армении Мгер Григорян утвержденные правительством мероприятия по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса считает достаточно эффективными.

Как передает Арменпресс, об этом Григорян сказал в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Та скорость и интенсивность, с которой мы осуществили программы социально-экономической помощи, очень впечатляют. Относительно темпов и адресности можем сказать, что мы провели достаточно эффективные мероприятия”, - сказал Григорян.

Правительство Армении утвердило 19 мероприятий по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Норайр Шогикян


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