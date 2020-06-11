Армения с ЕС регулярно обсуждает вопросы, связанные с Соглашением об упрощении визового режима

Армения располагает различными площадками для регулярного диалога с Евросоюзом, и не медлит поднимать проблемные для граждан Армении вопросы, связанные с реализацией Договора об упрощении визового режима.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года” сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Карена Симоняна о процессе либерализации визового режима.

“Соглашение об упрощении визового режима - это действующая правовая база для осуществления функции облегчения передвижения людей. Это также сопоставляется с другим важным договором - Договором о реадмиссии. Это необходимо рассматривать в сочетании. У нас есть некоторые вопросы, связанные с реализацией Договора об упрощении визового режима, поскольку мы достаточно чувствительны к тем различным вопросам, которые периодически выдвигаются нашими гражданами. У нас есть соответствующая площадка для регулярного обсуждения этих вопросов с ЕС. Во всех отношениях есть регулярный диалог и мы не спешим поднимать все вопросы, которые проблематичны для наших граждан”, - сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что в то же время Армения всегда очень четко подчеркивает, что правительство ни в коем случае не будет выполнять какую-либо функцию, которая каким-либо образом предположит или создаст впечатление, что стимулирует незаконную миграцию. Это абсолютно исключено, но улучшение условий для регулярного, законного переселения остается важной целью. “Договор о реадмиссии и качество реализации с нашей стороны дают нам возможность утверждать, что мы выполняем наши обязательства таким образом, что можем продолжать углублять рамки, возможности для упрощения визового режима, в данном случае, в плане начала диалога по либерализации визового режима”, - сказал Мнацаканян.

Соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС и Соглашение о реадмиссии лиц между Арменией и ЕС, проживающих без разрешения, вступили в силу с 1 января 2014 года. Соглашение об упрощении визового режима предусматривает упрощенный выезд граждан ряда групп Армении в страны Шенгенской зоны.

Анна Григорян