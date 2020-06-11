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Председатель КГД коснулся уголовного дела Микаэла Минасяна

Председатель КГД коснулся уголовного дела Микаэла Минасяна

Новоназначенный председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян коснулся уголовного дела бывшего посла Республики Армения в Ватикане Микаела Минасяна и отметил, что КГД опубликовал сообщение, с учетом тайны предварительного следствия.

“С учетом предела тайны предварительного следствия данного уголовного дела, КГД периодически распространяет информацию, исходя из требования общественной осведомленности и высокой степени общественной заинтересованности. В нашем сообщении относительно предполагаемых деяний Минасяна уже предоставлена надлежащая информация”, - сказал Ованнисян, добавив, что орган, осуществляющий производство, еще не получил копию решения Апелляционного суда об отказе в ходатайстве об аресте Минасяна.

После получения решения и ознакомления с ним будет дан дальнейший ход. Что касается отмены, Апелляционный суд, по предварительным данным, вернул вопрос рассмотрения ходатайства об аресте в суд первой инстанции на новое рассмотрение”, - сказал Ованнисян, добавив, что он конкретнее будет говорить после получения этого решения.


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