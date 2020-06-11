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Мнацаканян не видит препятствий для ратификации соглашения о свободной торговли со странами ЕС

Мнацаканян не видит препятствий для ратификации соглашения о свободной торговли со странами ЕС

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не видит каких-либо политических препятствий со стороны стран-членов ЕС-Испании, Португалии и Греции для ратификации подписанного с Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. 

Как передает Арменпресс, об этом Мнацаканян сказал в ходе совместного заседания постоянных комиссий Национального собрания Армении. 

“Соглашение Армения-ЕС остается правовой основой наших отношений с Европейским Союзом. На сегодняшний день мы очень близки к завершению процесса ратификации. Ждем завершения этого процесса со стороны трех стран - Испании, Португалии и Греции. У нас нет никаких политических вопросов или препятствий для завершения этого процесса ратификации, это  процедурный вопрос”, - сказал Мнацаканян.

Зограб Мнацаканян отметил, что даже в условиях пандемии коронавируса Австрия и Италия уже завершили процесс ратификации соглашения.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом подписано в 2017 году. Национальное собрание Армении ратифицировало соглашение 11 апреля 2018 года.

Норайр Шогикян


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