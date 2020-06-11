По новому проекту будет исключаться раздробленность месторождений

Правительство одобрило пакет изменений в Кодексе Республики Армения “О недрах” и в смежных законах.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян представил, что для рационального использования недр предлагается по возможности исключить раздробленность месторождений. По словам министра, в прошлом были случаи, когда утвержденные ресурсы и площадь месторождения разделялись на секции, что позволяло использовать секции с более высокой эффективностью и оставлять секции с низкой.

“Этот проект исключит подобное. Далее, разрешения на добычу будут выдаваться только на те месторождения, где за последние 5 лет были оценены и утверждены ресурсы металла, в случае не металла - в течение последних 10 лет. Это делается для того, чтобы каждый предприниматель, который действительно хочет делать инвестиции и эффективно эксплуатировать, прежде всего, провел соответствующее исследование, поскольку последние исследования в Армении проводились в 1950-х годах”, - сказал Сурен Папикян.

50 лет максимального срока разрешения заменяется сроком на 25 лет для месторождений металлов, а для неметаллических - на 15 лет.

Также устанавливается, если на основании заключения Инспекционного органа принимается решение приостановить деятельность месторождения, а собственник обращается в суд, месторождение остается недействующим до решения суда.