Четвертьфинальные матчи Лиги Европы могут пройти во Франкфурте.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “ESPN”. УЕФА намерена провести четвертьфинал Европы в виде мини-турнира и в одном городе - во Франкфурте, так как этот немецкий город имеет соответствующую инфраструктуру, чтобы принять все 8 команд.

Ранее стало известно, что УЕФА надеется, что в июне - июле, без болельщиков, будут завершены национальные чемпионаты, и клубы смогут участвовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян