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Матчи Лиги Европы могут пройти во Франкфурте

Матчи Лиги Европы могут пройти во Франкфурте

Четвертьфинальные матчи Лиги Европы могут пройти во Франкфурте.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “ESPN”. УЕФА намерена провести четвертьфинал Европы в виде мини-турнира и в одном городе - во Франкфурте, так как этот немецкий город имеет соответствующую инфраструктуру, чтобы принять все 8 команд.

Ранее стало известно, что УЕФА надеется, что в июне - июле, без болельщиков, будут завершены национальные чемпионаты, и клубы смогут участвовать в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Подготовила Варвара Айрапетян


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