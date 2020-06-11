Опрос: треть немцев ощутили падение доходов из-за пандемии

Жители Германии пострадали от связанного с пандемией экономического кризиса значительно меньше жителей юга Европы. В Италии и Испании о падении доходов сообщили более половины опрошенных. Передает Deutsche Welle.

Около трети жителей Германии почувствовали негативное влияние пандемии коронавируса на своей финансовой ситуации. Это следует из результатов опроса, проведенного международной консалтинговой компанией PwC, выдержки из которого публикует в ночь на четверг, 11 июня, агентство dpa.

При этом в сравнении с жителями других европейских стран жители Германии оказались не в самой худшей ситуации. В Испании о падении доходов сообщил 61 процент опрошенных, а в Италии - 57 процентов.

При этом 38 процентов жителей Германии, согласно опросу, собираются в следующие месяцы тратить больше денег, чем раньше. Только 25 процентов отметили, что собираются урезать свои расходы. В Испании тратить меньше денег собираются 56 процентов опрошенных, в Италии - 42 процента.