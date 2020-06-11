Правительство Армении в прошлом году получило от ЕС фактический грант в размере 8,6 млрд драмов

Правительство Армении в прошлом году получило от ЕС 8,6 млрд драмов на различные грантовые программы.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета” заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

Касаясь грантов, Джанджугазян напомнил, что есть гранты бюджетного содействия и целевые гранты. Помимо целевых грантов, есть также и кредитные программы ЕС и стран-членов, которые также являются частью госбюджета.

“В общей сложности на грантовые программы из ЕС фактически было получено 8,6 млрд. драмов -около 31% уточненных программ. Есть программы, которые вообще не были осуществлены или осуществлены в разных степенях. Гранты на нецелевую или бюджетную поддержку составили почти половину или 4 млрд 451 млн драмов. За счет кредитных средств уточненная программа составила около 20 млрд драмов, фактическая зафиксирована 57%”, - сказал министр.

Он подчеркнул, что в случае целевых программ средства есть и они доступны, однако они используются и отражаются в госбюджете в той мере, в какой реализуются программы и мероприятия.

Анна Григорян