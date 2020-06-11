Имеющийся до сих пор кредит не очень удобен для организации деятельности ААЭС: премьер-министр

Для программы “Продление сроков эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции” правительство Армении выделило из госбюджета кредит на 63,2 млрд драмов. Решение об этом было принято на заседании исполнительного органа.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян напомнил, что в рамках вышеуказанной программы между правительствами Армении и России 20 декабря 2014 года было подписано Соглашение о сотрудничестве, 5 февраля 2015 года было подписано Соглашение о предоставлении кредита. Речь идет о 300 млн долларов, из которых 270 млн долларов - это кредит, а 30 млн - грант.

“Уже с декабря 2018 года начались переговоры о продлении кредита. В связи с событиями, произошедшими до 2019 года, невозможно было полностью потратить имеющуюся кредитную сумму. На данный момент остаток составляет 107 млн долларов, однако сейчас мы считаем, что кредитование за счет собственных средств целесообразнее. Для завершения программы предлагается выделить из бюджета Армении бюджетный кредит на сумму 63,2 млрд драмов”, - сказал министр.

Планируется, что с целью обеспечения необходимых средств для бюджетного кредита Министерство финансов Армении выпустит дополнительные государственные казначейские облигации.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что существующий до сих пор кредит по своим размерам и условиям не очень удобен для организации дальнейшей деятельности атомной станции.

“Фактически, мы привлекаем средства из внутренних источников, которые, несомненно, будут на гораздо лучших условиях и еще больше увеличат рычаги правительства для повышения уровня эффективности использования кредита. В этом случае мы сможем приобрести товары с рынка закупок по конкурентному принципу, что предполагает, что цены на товары будут существенно ниже”, - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, долгие годы ААЭС была объектом, от которого больше забирали, чем давали. У нас есть конкретная задача повысить эффективность атомной станции, которая является проблемой не только управления, но и энергетической безопасности страны.