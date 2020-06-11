Мнацаканян коснулся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в условиях пандемии коронавируса основным приоритетом в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта считает среду не препятствующую работе и сохранение необходимых условий.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами.

“За этот период мы провели одну видеоконференцию с участием двух министров и сопредседателей. Кроме того, мы находимся на постоянной связи с сопредседателями. Для продолжения предметных работ необходимо терпеливо дождаться, когда возможно будет вновь собраться и продолжить нашу регулярную работу. Тем более, что в нынешних условиях основным приоритетом является сохранение той среды и необходимых условий, которые не будут препятствовать продолжению наших работ. Вопрос, в первую очередь, касается исключения любых рисков эскалации”, - сказал Мнацаканян.

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 458 000 человек. Смертность превысила 419 000. Излечились 3 млн 778 000 человек.

Норайр Шогикян