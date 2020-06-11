КНР заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с РФ

Китайские власти заинтересованы в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с РФ и готовы содействовать этому процессу, объединив усилия с российской стороной. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД КНР, предоставленном в четверг ТАСС.

"Китай ждет того, что эпидемическая ситуация в мире в скорейшем времени нормализуется, чтобы при строгом соблюдении требований эпидемического контроля мы могли объединить усилия с Россией ради планомерного восстановления регулярных контактов между гражданами наших стран, - говорится в документе. - Отдельные российские авиакомпании, которые имеют лицензию и удовлетворяют требованиям [китайской стороны], касающимся мер по противодействию коронавирусу, уже могут выбрать одну из воздушных гаваней КНР".

В МИД КНР уточнили, что авиаперевозчики пока будут осуществлять только по одному перелету в неделю по единственному маршруту в один из китайских населенных пунктов, входящих в список городов, которые официально открыты для международного воздушного сообщения. Как сообщила пресс-служба МИД, представители России, планирующие посетить Китай с важной деловой поездкой, либо по программе научных, а также экстренных гуманитарных обменов, могут подать заявление на получение визы в посольстве или консульствах КНР.