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Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр

 Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе онлайн-встречи. Баху был представлен доклад Ричарда Макларена о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики и о зафиксированных нарушениях. Согласно докладу, Международной федерацией было скрыто около 40 положительных ответов на допинговые тесты. Кроме того, ею было присвоено 10 миллионов долларов.

Подготовила Варвара Айрапетян


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