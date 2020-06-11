Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе онлайн-встречи. Баху был представлен доклад Ричарда Макларена о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики и о зафиксированных нарушениях. Согласно докладу, Международной федерацией было скрыто около 40 положительных ответов на допинговые тесты. Кроме того, ею было присвоено 10 миллионов долларов.

Подготовила Варвара Айрапетян