Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр
11:57, 11 Июнь, 2020
Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр.
Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе онлайн-встречи. Баху был представлен доклад Ричарда Макларена о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики и о зафиксированных нарушениях. Согласно докладу, Международной федерацией было скрыто около 40 положительных ответов на допинговые тесты. Кроме того, ею было присвоено 10 миллионов долларов.
Подготовила Варвара Айрапетян
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