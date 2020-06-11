Число инфицированных коронавирусом в Арцахе достигло 68 человек, случаев смерти нет
11:55, 11 Июнь, 2020
В Арцахе подтверждено 68 случаев коронавирусной болезни, 43 заболевших вылечились.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.
В общей сложности в Арцахе проведено 1 224 тестов, есть 79 изолированных лиц, 4 новых случая коронавируса. Ведутся работы по выяснению круга общения инфицированных. Случаев смерти в Арцахе нет.
В Арцахе срок объявленной 12 апреля чрезвычайной ситуации продлен еще на 30 дней - с 22:00 12 мая по 22:00 11 июня включительно.
Лилит Демурян
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