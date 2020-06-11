Число инфицированных коронавирусом в Арцахе достигло 68 человек, случаев смерти нет

В Арцахе подтверждено 68 случаев коронавирусной болезни, 43 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общей сложности в Арцахе проведено 1 224 тестов, есть 79 изолированных лиц, 4 новых случая коронавируса. Ведутся работы по выяснению круга общения инфицированных. Случаев смерти в Арцахе нет.

В Арцахе срок объявленной 12 апреля чрезвычайной ситуации продлен еще на 30 дней - с 22:00 12 мая по 22:00 11 июня включительно.

Лилит Демурян