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Число инфицированных коронавирусом в Арцахе достигло 68 человек, случаев смерти нет

Число инфицированных коронавирусом в Арцахе достигло 68 человек, случаев смерти нет

В Арцахе подтверждено 68 случаев коронавирусной болезни, 43 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общей сложности в Арцахе проведено 1 224 тестов, есть 79 изолированных лиц, 4 новых случая коронавируса. Ведутся работы по выяснению круга общения инфицированных. Случаев смерти в Арцахе нет. 

В Арцахе срок объявленной 12 апреля чрезвычайной ситуации продлен еще на 30 дней - с 22:00 12 мая по 22:00 11 июня включительно.

Лилит Демурян


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