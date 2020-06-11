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Артур Джавадян будет вовлечен в наши общие дела: Никол Пашинян

Артур Джавадян будет вовлечен в наши общие дела: Никол Пашинян

 Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян, чье пребывание в должности завершается сегодня, останется вовлеченным в работу государственной системы. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, поблагодарив Артура Джавадяна за его деятельность в Центральном банке.

“Это были довольно бурные годы, и за это время ЦБ Армении проявил себя дееспособной структурой, обеспечив в Армении стабильность финансовой системы и цен. Конечно, мы уже говорили, Вы будете продолжать участвовать в наших общих делах. Решения об этом мы примем в ближайшее время. А сейчас я предлагаю, чтобы мы аплодисментами проводили г-на Джавадяна с поста председателя Центрального банка”, - сказал премьер-министр, после чего последовали аплодисменты.


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