Артур Джавадян будет вовлечен в наши общие дела: Никол Пашинян

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян, чье пребывание в должности завершается сегодня, останется вовлеченным в работу государственной системы. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, поблагодарив Артура Джавадяна за его деятельность в Центральном банке.

“Это были довольно бурные годы, и за это время ЦБ Армении проявил себя дееспособной структурой, обеспечив в Армении стабильность финансовой системы и цен. Конечно, мы уже говорили, Вы будете продолжать участвовать в наших общих делах. Решения об этом мы примем в ближайшее время. А сейчас я предлагаю, чтобы мы аплодисментами проводили г-на Джавадяна с поста председателя Центрального банка”, - сказал премьер-министр, после чего последовали аплодисменты.