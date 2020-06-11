Зограб Мнацаканян принял участие в онлайн-форуме, посвященном 75-летию Устава ООН

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял участие в онлайн-форуме высокого уровня “75-летие Устава ООН. Многогранность фрагментированного мира”. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян поблагодарил министра иностранных дел Сингапура Вивиана Балакришнана за инициирование онлайн-форума, посвященного 75-летию Устава ООН.

Министр Мнацаканян подчеркнул, что 193 государства-члены ООН, в том числе и малые государства, выражают права на самоопределение своих народов, право на самостоятельный голос в международных отношениях и совместную работу для реализации положений Устава ООН и право выступать от имени своих народов.

“В течение 75 лет ООН сформировала уникальные примеры многостороннего сотрудничества в любой сфере, в том числе в сферах безопасности, развития, прав человека и в других областях, требующих многостороннего сотрудничества и коллективных действий. За эти 75 лет стало более чем очевидно, что мы все взаимосвязаны. Глобальная пандемия причинила страдания всему мировому сообществу, она никого не пощадила. Однако пандемия выразил также и нашу уязвимость, ограничения на гуманитарное пространство, глобальную солидарность и доверие к многосторонним институтам. В каком-то смысле все это также и призыв к действию. Это проверка нашей гибкости, коллективных возможностей и многостороннего сотрудничества”, - отметил Мнацаканян.

10 июня состоялся онлайн-форум высокого уровня “75-летие Устава ООН. Многогранность фрагментированного мира”, посвященный 75-летию Устава ООН, организованный Сингапуром, председательствующим в Форуме малых государств, Советом старейшин ООН и Офисом советника Генерального секретаря по вопросам 75-летия ООН. Со вступительной речью на мероприятии выступили министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, председатель Генеральной ассамблеи ООН Мухаммад Тиджджиани Банде, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и председатель Совета старейшин Мэри Робинсон.

Норайр Шогикян

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