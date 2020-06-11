Премьер Австралии заявил, что продолжение протестов неприемлемо

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций неприемлемо, участники демонстраций, нарушающие постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности, сообщает телерадиокорпорация ABC.

По его словам, движение Black Lives Matter "было захвачено намного более политически мотивированной левой повесткой". Моррисон также заявил, что участникам акций протеста, которые посещают демонстрации в нарушении постановлений об охране здоровья, должны быть предъявлены обвинения. Передает РИА Новости.

Премьер Австралии высказался по поводу протестов через несколько часов после того, как стало известно, что один из участников демонстраций в штате Виктория заразился коронавирусом нового типа. По словам медиков, он мог быть заразным, когда участвовал в протестных акциях. Ранее Моррисон уже призывал австралийцев не посещать демонстрации из-за угрозы заражения коронавирусом.

В субботу несколько десятков тысяч человек в субботу собрались в Австралии на акциях движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Организаторы демонстрации и волонтеры раздали участникам маски и предоставляют дезинфицирующие средства для рук.