Министр видит необходимость повышения зарплат служащих МИД

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в МИД и в других секторах государственной службы видит проблему соответствия зарплат.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении в ходе предварительного обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года” сказал Зограб Мнацаканян. “Есть необходимость в определенном повышении зарплат. Отсрочка этого вопроса приводит к нестабильности ведомства в плане проведения эффективной политики”, - отметил Мнацаканян.

Министр добавил, что существует некоторое недопонимание того, что, когда дипломаты выезжают работать за рубеж, сразу все становится хорошо.

“Это не так. За рубежом наши дипломаты живут в довольно скромных условиях”, - сказал министр.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий Национального собрания начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года”.

Норайр Шогикян