Чартерный рейс Актау-Ереван состоится 14 июня

Для граждан Армении, желающих вернуться из Казахстана в Армению, в ночь с 13 на 14 июня состоится чартерный рейс Актау-Ереван.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница посольства Армении в Казахстане в Facebook.

“Уважаемые соотечественники, сообщаем, что официально утвержден чартерный рейс DV 5039 Актау-Ереван авиакомпании “SCAT” (на коммерческой основе), который состоится в ночь с 13 на 14 июня, в 00:40. После получения информации об остальных необходимых деталях (стоимость билета, возможности его покупки и т.д.) посольство Армении дополнительно сообщит эти данные”, - говорится в заявлении посольства.

Граждане Армении, вернувшиеся из Казахстана в Армению, в течение 14 дней будут в самоизоляции, за нарушение которой предусмотрена административная и уголовная ответственность. Посольством Армении гражданам будет предоставлено уведомление, которое необходимо будет представить при пересечении границы Республики Армения.

Лица, желающие вернуться в Армению, должны заранее сообщить о своем желании в посольство Армении в Казахстане с целью оперативной организации и осуществления их перевозки в места самоизоляции. Необходимые данные (паспортные, контактные данные, адрес самоизоляции, количество и вес сдаваемого багажа) можно отправить на адрес электронной почты посольства Армении ([email protected] (+77782291881) при помощи приложения WhatsApp.