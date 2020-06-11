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Министры здравоохранения Армении и Грузии обсудили возможности взаимопомощи

Министры здравоохранения Армении и Грузии обсудили возможности взаимопомощи

 Министр здравоохранения Арсен Торосян провел телефонный разговор с министром здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся лечебных и противоэпидемических мероприятий. Ответственные лица сферы здравоохранения обеих стран представили создавшуюся в Армении и Грузии эпидемиологическую ситуацию, обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых на национальном уровне для противостояния возникшим вызовам, а также обсудили возможности взаимопомощи. 

Придавая важность двусторонним обсуждениям, партнеры договорились создать постоянную платформу для обмена опытом. В связи с этим была достигнута договоренность провести первое подобное обсуждение в формате видеосвязи с участием министров здравоохранения обеих стран.

Министр здравоохранения Армении высоко оценил тесное сотрудничество между народами Армении и Грузии, основанное на многовековой дружбе и взаимном уважении, которое выражается прежде всего в вопросе противостояния вызовам, в том числе и в духе взаимопомощи.

Была достигнута договоренность об организации двусторонних обсуждений стратегических вопросов на тему противоэпидемических мероприятий, особенно для готовности к возможной вспышке эпидемии и осенью.


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