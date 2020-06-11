COVID-19: В Китае зарегистрировано 11 новых случаев заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 458 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 419 000. Излечились 3 млн 778 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 066 401 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 115 130. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 775 184. Число смертей составляет 39 797. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 493 657, число летальных исходов – 6 358.

Великобритания обошла Испанию, она по числу инфицированных оказалась на следующем месте - 290 143 случае заражения, умерших – 41 128. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 289 360. Число смертности в Испании составило 27 136.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 287 155. Скончались 8 107 больных. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 235 763 человек, смертность – 34 114.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 208 823, смертей – 5 903.

В Германии – 186 866 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 844.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 177 938. Общее число летальных исходов составляет 8 506. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 173 036, скончались 4 746.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 11, став 83 057, вылечились 78 361 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 827, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 112 288 подтвержденных случая. В Катаре 73 595 подтвержденных случаев, смертность - 66. Число заразившихся в ОАЭ достигло 40 507, здесь зарегистрировано 284 случая смерти.

В Египте – 38 284 случаев, здесь скончались 1 342 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 33 823 человек, погибших – 275. Число инфицированных в Ираке – 15 414, смертность - 426. В Ливане зарегистрировано 1 388 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 30. Число заразившихся в Сирии достигло 152. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.